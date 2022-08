Das Rapid-Trio Kerschbaum, Demir und Druijf kehrt zurück

"Ich werde nach dem Abschlusstraining mit Roman und Yusuf besprechen, wie sie sich fühlen und dann entscheiden, ob sie in den Kader kommen", erklärt Feldhofer. Die Qual der Wahl ist nicht so groß wie in der Liga, weil bei Europacupspielen 23 statt 18 Mann gemeldet werden dürfen.

"Verbrannter Rasen"

Kein Problem ist der gegen Lustenau teils ungewöhnlich braune Rasen. "Teilweise sind Halme verbrannt, die Gründe dafür merken wir alle", meint Feldhofer. "Aber das ist überhaupt kein Problem, nur derzeit ein optisches. Zum Spielen ist er weiterhin wunderbar." Nachsatz: "Also ganz anders als in Baku."