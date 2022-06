Billas Motto für die Frauen-EM: "Mutig auftreten und genießen"

Österreichs Frauen-Nationalteam startet am Sonntag mit dem Testspiel gegen Dänemark in Wiener Neustadt in die finale Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Vor Anpfiff wird es eine besondere Ehrung geben: Nicole Billa wurde zum zweiten Mal zu Österreichs Spielerin des Jahres gewählt, damit ist die 26-jährige Tirolerin die einzige Spielerin, der dieser Doppelpack bisher gelungen ist.

In Hinblick auf die bevorstehende EM vertraut Teamchefin Irene Fuhrmann auf die Treffsicherheit der Hoffenheim-Stürmerin. In 73 Länderspielen gelangen ihr 42 Tore, elf fehlen noch auf Rekordhalterin Nina Burger. Gegen Dänemark wird sie nach einer Erkrankung noch geschont.

KURIER: Inwieweit macht Sie diese Auszeichnung stolz?

Nicole Billa: Es ist eine große Ehre für mich. Das zeigt mir noch einmal, wie erfolgreich meine Saison bei Hoffenheim und im Team war. Das macht mich stolz. Aber ohne meine Kolleginnen wäre das alles nicht möglich gewesen.