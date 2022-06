Stadion Wr. Neustadt wird Heimstätte des Frauen-Nationalteams

Bei den Herren des SC Wiener Neustadt läuft es nicht ganz so rosig. Der Ostligist muss weiter um die Zukunft bangen. Dafür gibt es positive Nachrichten, was das neue Wiener Neustädter Stadion anbelangt. Es wird die neue Heimstätte des Frauen-Nationalteams des ÖFB, das haben die Stadt und der Fußballverband am Donnerstag bekannt gegeben. Die zuletzt sehr erfolgreiche Equipe von Teamchefin Irene Fuhrmann wird ihre Spiele in Zukunft vorwiegend in Wiener Neustadt austragen. Möglich gemacht hat das ein Investitionspaket der Stadt Wiener Neustadt, durch das die Arena fit für die internationalen Spiele gemacht wurde, heißt es.