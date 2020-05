Das Jubiläum der Zaubermaus

Ein schlichter Notizblock genügt, und schon ist es um Patrik Jezek geschehen. Kaum etwas kann den Tschechen in seiner mittlerweile zehn Jahre andauernden Karriere in Österreich aus dem Gleichgewicht bringen: kein entscheidendes Spiel in der Meisterschaft, keine sportliche Krise, kein groß gewachsener Gegenspieler. Wer dem Flügelflitzer, genannt Zaubermaus, wirklich zusetzen will, muss ihm lediglich eine Frage stellen.



"Bitte, lieber nicht", entschuldigt er sich auch diese Woche mit einem freundlichen Lächeln, "die Jungen haben doch viel mehr zu erzählen." Von wegen.



Wenn Jezek am Samstag für die Admira gegen Kapfenberg einläuft, hat er eine eindrucksvolle Marke geknackt: sein 300. Spiel in der Bundesliga. Nur der Pole Jerzy Brzeczek liegt mit 307 Einsätzen in der Bestenliste der Legionäre (siehe Tabelle) noch vor ihm, doch da der 1,72 Meter kleine Jezek im System von Admira-Trainer Kühbauer eine fixe Größe ist, wird er wohl bald zur Nummer eins aufsteigen. "Das ist doch nur eine Zahl", sagt Jezek. Wichtiger seien die Erfolge - und da ist er schon lange der Primus unter den Gastarbeitern.