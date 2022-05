Das irre Saisonfinale der Bundesliga: 11 von 12 im Europacup-Rennen

Der Grund für den Optimismus nach sieben Spielen ohne Sieg liegt an der leichteren Auslosung: Während die Violetten in Klagenfurt und dann zu Hause gegen Sturm spielen, kommt Salzburg nach Hütteldorf und am Ende muss Rapid nach Wolfsberg.

Der WAC spielt ein enttäuschendes Frühjahr, das 0:4 in Salzburg war die neunte Pleite in den jüngsten zwölf Pflichtspielen. Dennoch könnte nach der Partie in Graz in letzter Minute gegen Rapid noch der Europacup fixiert werden.