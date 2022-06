Das Happel-Stadion als Spielwiese der Rockstars

Wanda, Bilderbuch, Imagine Dragons, Weezer, Green Day – in dem nach der Fußball-Ikone Ernst Happel benannten Wiener Stadion fanden heuer bereits mehr Konzerte als Fußball-Spiele statt.

Am 2. Juli bringen die Toten Hosen Leben in die Prater-Bude, am 13. rocken Guns n’ Roses, am 15. gibt Mick Jagger mit den Rolling Stones seinen legendären Ton an – kurz vor seinem 79. Geburtstag in dem Betonoval, das zwölf Jahre älter ist als er. Ehe dort – wenn überhaupt – wieder die Kugel rollt, wird Anfang September mit Ed Sheeran der meistgestreamte Künstler der Welt Stimmungsgarant sein. Im Sommer 2023 werden Zigtausende bei Bruce Springsteen auf dem Stadion-Rasen für Flurschaden sorgen.

Der Sport spielt in Österreichs größter Sport-Arena nur noch die zweite Geige. So ist die Kunststofflaufbahn seit mehr als 20 Jahren nicht einmal für nationale Leichtathletik-Meisterschaften geeignet. Gar schon in den späten 80ern hatte Wiens damaliger Bürgermeister Helmut Zilk (begleitet vom Applaus vieler Wiener) die Nationalkicker ultimativ wissen lassen, dass sie vom Prater-Stadion ausgesperrt werden, sollten sie nicht besser spielen.