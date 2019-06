Das Nationalteam befindet sich im erzwungenen Endspielmodus

„Bleibt doch so ruhig wie ich“, reagiert Franco Foda beschwichtigend auf die Frage nach seiner persönlichen Zukunft, sollte das ÖFB-Schiff am Ufer des Wörthersees kentern. Emotional hat die Nachfrage beim Teamchef doch für Wellen gesorgt: „Die Frage ist einen Tag vor einem wichtigen Spiel doch interessant.“ Oder vielmehr berechtigt. Foda behielt die Fassung und ging in die Offensive: „Ich bin überzeugt von meiner Arbeit und davon, dass ich auch nach diesem Spiel mit meinen Spielern zusammenarbeiten werde.“ Genug der Spekulationen.

In den letzten Tagen hat man jedenfalls am schnellen Umschalten gefeilt und auch am Positionsspiel. Die Begründung des Teamchefs: „Wenn Slowenien tief verteidigt, dann brauchen wir im letzten Angriffsdrittel eine gute Positionierung, um Lösungen zu finden.“ Kapitän Baumgartlinger spricht von einer guten Stimmung innerhalb der Mannschaft. „Die Abläufe sind klar. Jeder weiß, was er zu tun hat.“

Franco Foda nickt und führt fort: „Jeder weiß, worum es geht. Das Spiel hat einen Finalcharakter, für beide Teams geht es um viel.“