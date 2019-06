Arnautovic zu Inter-Gerücht: "Mein Italienisch ist perfekt"

Er tut so, als würde ihn das alles gar nichts angehen. Marko Arnautovic wischt die Gerüchte rund um seine Person im Teamcamp in Klagenfurt vom Tisch. "Es ist zu 100 Prozent nichts konkret. Mich hat niemand angerufen, meinen Bruder auch nicht. Der hätte mir das schon gesagt."

Laut englischen und italienischen Medien will Inter Mailand Marko Arnautovic von West Ham verpflichten - für 34 Millionen Euro. Neo-Trainer Antonio Conte möchte seine Offensive mit Lukaku von Manchester United, Dzeko von Roma und eben Arnautovic aufpolieren. Für den Österreicher wäre es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, wo er in der Saison 2009/10 allerdings kaum mitwirken durfte, als Inter die Champions League gewann.