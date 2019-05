Das Finale der Europa League live: Chelsea gegen Arsenal

Das Endspiel der Fußball-Europa-League am Mittwoch-Abend in Baku bietet beiden Finalisten die Chance, eine enttäuschende Saison erfolgreich zu beenden. Chelsea und Arsenal waren weit vom Meistertitel entfernt und gingen auch in den nationalen Cupbewerben leer aus. Zumindest einer der beiden Londoner Klubs darf aber doch noch mit einer Trophäe den Sommerurlaub antreten.

Chelsea, der Champions-League-Gewinner von 2012, kämpft um den zweiten Titel in der Europa League nach 2013. Für Arsenal wäre ein Sieg in Aserbaidschan eine Premiere. Der Pokal für den Cup der Cupsieger 1994 ist bisher der einzige Europacup-Triumph der " Gunners".