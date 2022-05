Das Österreicher-Duell in der Serie A endete mit einem Überraschungssieg. Schlusslicht Venezia feierte gegen Bologna einen 4:3-Heimsieg.

Bei den Hausherren stand Michael Svoboda in der Startelf. Der Wiener Innenverteidiger war 2020 von WSG Tirol in die Lagunenstadt gewechselt und mit dem Klub vor einem Jahr sensationell in die Serie A aufgesteigen. Der Ex-Rapidler Maximilian Ullmann, der im Winter bei Venezia anheuerte , saß wieder einmal nur auf der Bank.