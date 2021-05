"Krönung" in Venedig: Svoboda jubelt über Aufstieg in die Serie A

Mit Michael Svoboda stellt Österreich in der kommenden Saison wieder einen Legionär in der Serie A. Der FC Venezia kehrt nach 19 Jahren Pause ins italienische Fußball-Oberhaus zurück. Die Norditaliener sicherten sich am späten Donnerstagabend dank eines 1:1 im Final-Rückspiel der Serie-B-Play-offs gegen Cittadella den Aufstieg. Der 22-jährige Svoboda, der zuletzt in der Innenverteidigung von Venezia gespielt hatte, war aufgrund einer Gelb-Sperre nicht dabei.