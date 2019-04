Darum nimmt Rapid heute den Flieger nach Altach

Die Rapidler fliegen am Samstag Richtung Westen und kommen in der Nacht noch zurück. „Uns stehen in den kommenden zwei Wochen viele Spiele bevor, darunter gleich am Dienstag Hartberg auswärts und acht Tage später das Cupfinale in Klagenfurt. Daher müssen wir unsere Kräfte möglichst gut einteilen, und zwei stundenlange Busfahrten wären nicht ideal, zwei kurze Flüge sind hier sicherlich besser“, glaubt Trainer Dietmar Kühbauer. Im vierten Spiel der Qualifikationsgruppe gastiert die Mannschaft um Stefan Schwab in Altach.

Der Kapitän steht vor seinem 200. Pflichtspiel für Rapid. Auch Goalie Richard Strebinger ist ein Jubilar, er steht vor seinem nunmehr 100. Bundesligamatch für Grün-Weiß. In den ersten drei Partien gelangen ebenso viele Siege bei einem Torverhältnis von 7:1 Treffern. Kühbauer: „ Mit dem neuen Trainer Alex Pastoor sind die Altacher ungeschlagen, daher sind wir gewarnt, reisen aber natürlich trotzdem nach Vorarlberg, um auch dieses Spiel zu gewinnen.“ Dabei fehlt Bolingoli gesperrt. Hofmann hingegen hat seine Sperre abgesessen und steht wieder zur Verfügung.