Dank Corona-Profiregelung: Die Vienna steht voll im Saft

Der Fahrplan sieht vor, dass die Vienna am 4. Jänner nach den Weihnachtsfeiertagen wieder das Training aufnimmt und sich auf die kommenden Aufgaben vorbereitet. Am 30. Jänner ist vorerst einmal das Nachtragsspiel in der Stadtliga vorgesehen, weil die Vienna als Leader punktegleich mit Wienerberg und Sportunion Mauer an der Spitze liegt - bei einem Spiel weniger.