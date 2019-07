Damir Canadi: "So würde ich nie denken"

Damir Canadi macht den Eindruck, als hätte er die Frage beinahe schon erwartet. Die Frage nach dem Verein, der mit Ra anfängt und mit pid aufhört. Sie wird ihm ja auch ständig gestellt, zumindest dann, wenn er mit heimischen Journalisten Interviews führt.

Die Reporter, mit denen er jetzt als Coach des 1.FC Nürnberg zu tun hat, sind in erster Linie daran interessiert, was Damir Canadi in Zukunft mit dem Traditionsverein aus Bayern vor hat. Nur in Österreich sollte er immer noch in der Öffentlichkeit Sachen aus der Vergangenheit aufwärmen, die längst verjährt sind. Und in den Augen von Canadi deshalb auch belanglos.