Damir Canadi holt Ex-Schützling Patrick Salomon nach Athen

Einen Tag, nachdem PAOK Saloniki Ex-Rapid-Kapitän Stefan Schwab als Neuzugang präsentierte, hat Österreich schon den nächsten Griechenland-Legionär. Patrick Salomon, zuletzt zwei Jahre in Mattersburg, wechselt ablösefrei zu Atromitos Athen, wo er auf Trainer Damir Canadi trifft.

Die Rückkehr Canadis zu Atromitos war Anfang der Woche bekannt geworden. Der 50-Jährige hatte den Klub bereits erfolgreich von 2017 bis 2019 gecoacht. Salomon und Canadi arbeiten bereits zum dritten Mal zusammen. In der Saison 2007/08 beim FAC in der Regionalliga Ost, sowie von 2014 bis 2016 in Altach baute der spätere Rapid- und Nürnberg-Coach auf den Mittelfeldspieler.

"Damir Canadi ist ein ständiger Wegbegleiter von mir und nachdem mein Vertrag in Mattersburg ausgelaufen ist, war für mich klar dass ich mein Glück auch einmal im Ausland versuchen will. Für meine persönliche Zukunft ist das sicher sehr lehrreich", sagt der 31-Jährige, der einen Zweijahresvertrag unterzeichnet hat. Mit der prekären Situation in Mattersburg und der unsicheren Zukunft des Vereins habe der Wechsel jedenfalls nichts zu tun.