Kritik an der Bundesliga: "Diese Reform schadet der Entwicklung"

Patrick Salomon erinnert sich. „Ich hab’ zwei Jahre lang jeden Tag bis 2 Uhr früh Playstation gespielt, bin um 11 Uhr aufgestanden, um 15 Uhr war Training.“ Das alles, nachdem er als 20-Jähriger bei Austria Lustenau seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat. „Irgendwann kommst du drauf, dass es so nicht weitergeht. Dass du, wenn du über einen längeren Zeitraum Fußballprofi sein darfst, so viel Zeit hast, die du nicht vergeuden darfst.“

Also hat der Wiener mit seinem ersten Fernstudium begonnen, während er für die Austria, Altach und Mattersburg mittlerweile mehr als 130 Bundesligaspiele absolviert hat. Dem Lehrgang Sportjournalismus folgte jener zum Fußball-Manager an der IST-Hochschule Düsseldorf. Im Management-Bereich sieht sich der 30-Jährige auch nach seiner Karriere. Gedanken über den österreichischen Fußball und seine Entwicklung macht er sich schon heute.

KURIER: Warum läuft es in Mattersburg derzeit gut?

Patrick Salomon: Dafür zahl’ ich gern fünf Euro ins Phrasenschwein: Wir haben es im Gegensatz zum Herbst wirklich geschafft, dass wir eine Mannschaft sind, die an einem Strang zieht. Im Herbst noch haben bei einem Fehlpass sieben Spieler eine abwertende Gestik gemacht. Es gab viele Schuldzuweisungen. Wir haben viel in diese Richtung getan, viele Gespräche geführt. Bei kleinen Klubs wie Mattersburg ist das Teamgefüge umso wichtiger.

Mattersburg war knapp dran, noch den Sprung in die Meistergruppe zu schaffen. Wie lebt es sich in der Qualifikationsgruppe?

Ich muss dazu sagen, ich seh’ die Ligareform sehr kritisch. Ich will nicht sagen, die Bundesliga hat sich nichts dabei überlegt, aber dieses Format schadet der Entwicklung. Ich habe eher das Gefühl, man geht ins Jahr 1997 retour, als ein Sieg nur zwei Punkte wert war. Die Punkte, die man jetzt geholt hat, sind auch nur noch die Hälfte wert. Und jetzt ist es so, dass sich vor allem die Vereine der Qualifikationsgruppe überhaupt nicht auf die nächste Saison vorbereiten können. Dazu kommt, dass sich nicht wirklich wer auskennt. Was ist der vierte, was der fünfte Platz wert? Wenn Rapid Cupsieger wird, bekommt der Achte noch die Chance auf die Europa League. Aber ehrlich: Ein Achtplatzierter hat sich das nicht verdient.

Sie sagen, das Format schadet der Entwicklung. Können Sie das konkretisieren?

Ich denke, wenn man so eine Reform startet, dann muss es Vorteile bringen. Die sehe ich nicht. Man hat zwar nach dem Grunddurchgang einen steigenden Zuschauerschnitt verkündet. Ob das nach der Saison auch so sein wird, wage ich aber zu bezweifeln. In der Qualifikationsgruppe sind die Stadien leerer, obwohl das Wetter besser wird. Und nicht zuletzt leidet die Qualität des Fußballs darunter, weil viele Angst haben, abzusteigen und deshalb das Wesentliche vergessen.

Und das wäre?

Fußball zu spielen. Es wird versucht, mit hohen Bällen, Kampf und Krampf auf Biegen und Brechen Punkte zu holen. Wer will sich denn das ansehen? Das beste Beispiel dafür ist Hartberg, die jetzt in der Qualifikationsgruppe plötzlich mit hohen Bällen versuchen, 50 Meter zu überbrücken und auf die zweiten Bälle zu gehen. Ich glaube nicht, dass das grundsätzlich im Sinne ihres Trainers Markus Schopp ist, wenn man sich erinnert, wie erfrischend sie im Herbst als Aufsteiger Fußball gespielt haben. Oder Altach. Als wir vor zwei Wochen mit Mattersburg gegen sie gespielt haben, ist jeder Ball, den sie gewonnen haben, hoch nach vorne geschlagen worden.