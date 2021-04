Dänische Medien schreiben von einer Machtdemonstration in Wien

"Ekstra Bladet": "Meisterwerk von Hjulmand. (...) Die Österreicher wurden in der zweiten Hälfte an die Wand gespielt. Vier Tore in nur 16 Minuten sind Beweis für die dänische Machtdemonstration in dieser historischen Fußballnacht für Dänemark. Erstmals hat die dänische Nationalmannschaft die ersten drei Qualifikationsspiele auf dem Weg zu einer Endrunde gewonnen. (...) Diese Mannschaft kann bei der EM großartige Ergebnisse erzielen."

"Politiken": "Demütigung des größten Konkurrenten durch die beste dänische Nationalmannschaft seit der Jahrtausendwende."

Ritzau (Nachrichtenagentur): "Das dänische Nationalteam unter Trainer Kasper Hjulmand darf mit dem Start in die WM-Qualifikation mehr als zufrieden sein. Nicht nur dass neun von neun möglichen Punkten gesammelt und Gegentore vermieden wurden, sondern es zeigt sich auch, dass diese Gruppe von Spielern die Reife für die EM besitzt."

Fußball-Kommentator Flemming Toft auf dem Fernsehsender TV2: "Dänemark kann bei der EM im Sommer eines der besten Teams werden. Jetzt ist ganz Europa herausgefordert. Dänemark verfügt über eine Weltklasse-Defensive."