Dänemark: Drei Kasper auf dem Weg nach London

„Der Kollaps von Christian hat alles verändert. Wir brauchten in diesem Moment die Liebe und die Unterstützung. Das hat uns Flügel gegeben“, erklärte Hjulmand. Ihm und seiner Mannschaft ist bei dieser EURO jetzt alles zuzutrauen. Ganz Dänemark träumt von der Wiederholung des Märchens von 1992: Damals hatten die Nordeuropäer sensationell den EM-Titel geholt. Zunächst wartet auf das Team jedoch das Viertelfinale in Baku am Samstag. Zumindest der Sprung unter die besten vier Mannschaften und somit ins Halbfinale nach London ist drinnen. Auch das Finale im Wembley scheint machbar.