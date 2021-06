4:0-Kantersieg gegen Wales: Dänemark stürmt ins EM-Viertelfinale

Am Schluss tat sich viel, Joakim Mæhle stellte auf 3:0 (88.). Kurz darauf flog der Waliser Wilson wegen Rot vom Platz, danach legte Martin Braithwaite mit einem platzierten Schuss zum 4:0 noch nach.

Die Dänen stehen erstmals seit 2004 in einem EM-Viertelfinale. Damals wurde man in Porto erst unsanft von den Tschechen gestoppt (0:3). Diese könnten am Samstag auch der Viertelfinalgegner in Baku sein. Sollten sie sich heute in Budapest gegen die Niederländer durchsetzen (18 Uhr).