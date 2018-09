Cup-Spitzenspiel: Rekordsieger entthront Titelträger

Denn drei Minuten später lief den Austrianern endgültig das Wasser in den Mündern zusammen. Friesenbichler avancierte in kurzer Zeit von Zero zu Hero und legte ideal für Prokop auf, der wiederum Goalie Siebenhandl keine Chance ließ und ins lange Ecke zum 2:0 einschob. Wenig später hätte er auch die endgültige Entscheidung herbei führen können, rutschte aber an einer Grünwald-Vorlage vorbei.

Sturm war nun gefordert, konnte aber nicht mehr zusetzen. Ein Kopfball von Avlonitis knapp neben das Tor war zuwenig, um zurück in die Partie zu finden. Die Austria war längst wieder Herr im eigenen Haus und ließ keinen Zweifel mehr am Aufstieg in die nächste Runde aufkommen. Dem großen Ziel, im Mai 2019 im eigenen Stadion das Cupfinale zu bestreiten, ist man einen (kleinen) Schritt näher gekommen.

Alexander Strecha