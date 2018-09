ÖFB-Cup: Rapid zittert sich nach Elfmeterschießen weiter

Führung verspielt

In der 16. Minute hatte Kvasina das Schicksal von Djuricin auf dem Fuß, doch er schoss den Stanglpass von Gruber auf Strebinger. Aber Rapid blieb ruhig und ging in Führung. Potzmann schlenzte den Ball in den Strafraum, genau zwischen Ortiz und Rath. Christoph Knasmüllner nahm ihn technisch fein mit und erzielte die Führung (38.).

Sekunden vor der Halbzeit brachte Auer seinen Chef wieder in die Bredouille mit einer ungeschickten Aktion im Strafraum gegen Ertlthaler, Kvasina verwertete den Strafstoß zum 1:1.

Rapid machte weiter das Spiel, Mattersburg aber das Zentrum dicht und konterte. Ertlthaler verschoss, und Strebinger parierte Janos Kopfball. Die Wiener zeigten ihre Gefährlichkeit bei Standards, aber Barac köpfelte daneben. Und als Ljubicic den Ball nach einer Ecke über die Linie drückte, gab der Schiedsrichter Abseits. Strebinger wollte dann auf Auer spielen, traf aber den heranrauschenden Kvasina am Kopf, der Ball ging knapp daneben (63.). Im Finish wollten es beide Teams noch wissen. Pusic knallte übers Tor, auf der anderen Seite holte Kuster einen Schuss von Murg aus der Ecke.

Es ging in die Nachspielzeit. In der 119. Minute lenkte Kuster einen abgefälschten Schuss von Murg an die Latte. Das Elfmeterschießen musste entscheiden. Weil Kuster gegen Murg gehalten hatte, stand Mattersburg einen Elfer vor dem Aufstieg. Doch Kerschbaumer knallte an die Latte. Danach traf Ljubicic, und Strebinger sicherte den Aufstieg, er hielt gegen Rath.