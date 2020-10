Cup-Hit: Der Dritte fordert den Ersten in Runde zwei

St. Pölten gegen Titelverteidiger Salzburg ist am Samstag der Schlager in der zweiten Cup-Runde (14.45 Uhr). Der Tabellendritte ist mit sieben Punkten aus vier Spielen gut in die Bundesliga-Saison gestartet. Zehn erzielte Tore zeugen von Offensivkraft. Mehr hat nur Salzburg erzielt. Nicht unbedingt für den SKN spricht, dass der Leader aus dem Vollen schöpfen kann.

Die Salzburger hatten aufgrund von Corona-Fällen keine Nationalteam-Reisen und konnten zwei Wochen in Ruhe trainieren. „Wir können fast mit bester Aufstellung spielen, weil die Jungs eine gute Pause hatten“, sagt Trainer Jesse Marsch, dessen Team dann am Mittwoch in der Champions League auf Lok Moskau trifft.

„Wir sehen schon Möglichkeiten für uns, aufzusteigen. Dafür brauchen wir eine starke Defensivarbeit mit Ballgewinnen“, hofft SKN-Trainer Robert Ibertsberger.

Debüt von Eggestein

Ehe es am Donnerstag in der Europa League zu Tottenham Hotspur nach London geht, hat auch LASK-Trainer Dominik Thalhammer vor dem Heimspiel gegen Regionalligist Wörgl (17 Uhr) wieder mehr personelle Ressourcen.