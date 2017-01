Cristiano Ronaldo zum 4. Mal Weltfußballer

Cristiano Ronaldo ist am Montagabend zum vierten Mal als FIFA-Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet worden. Der Portugiese in Diensten von Real Madrid setzte sich bei der Gala des Weltverbands am Montag in Zürich gegen seinen argentinischen Dauerrivalen Lionel Messi und Antoine Griezmann aus Frankreich durch.

Gewählt wurde der Weltfußballer von den Teamchefs, Nationalteam-Kapitänen, ausgewählten Journalisten und erstmals auch in einer Online-Umfrage unter Fans.

Die Auszeichnungen bei der FIFA-Gala in Zürich für das Jahr 2016:

FIFA-Fußballer des Jahres: Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid) bzw. Carli Lloyd (USA/Houston Dash)

FIFA-Weltauswahl: Neuer - Alves, Pique, Ramos, Marcelo - Modric, Kroos, Iniesta - Messi, Cristiano Ronaldo, Suarez

Welttrainer des Jahres: Claudio Ranieri (ITA/Englischer Meistertitel mit Leicester City) bzw. Silvia Neid (GER/Olympia-Gold mit Frauen-Nationalteam Deutschland)

Fair-Play-Preis: Atletico Nacional (COL) für das Überlassen des Titels der Südamerika-Champions-League an Chapocoense nach dem Absturz des Flugzeugs mit dem brasilianischen Team

Puskas-Preis (schönstes Tor): Faiz Subri (MAS/Penang FA)

Fan-Award: Borussia Dortmund und FC Liverpool