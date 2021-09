Alles blickt auf Ronaldo: Superstar gibt Comeback im Old Trafford

Und Ronaldo wird definitiv spielen, wie Solskjaer am Freitag ankündigte. "Er wird auf jeden Fall irgendwann auf dem Platz stehen." Es wird also sein erster Auftritt in der Premier League nach 12 Jahren und 118 Tagen (Mai 2009 gegen Arsenal) sein. Kein anderer Spieler war bisher nach so einer langen Pause in Englands Oberhaus wieder zum Einsatz gekommen. Vieles spricht für einen Heimsieg, ManUnited hat nur eines der jüngsten 36 Meisterschafts-Heimspiele gegen Newcastle verloren, bei 26 Erfolgen und neun Unentschieden.