Coronavirus: Sondersitzung wegen Serie-A-Fortführung

In einer Sondersitzung am Dienstag will der italienische Fußball-Verband (FIGC) über die Fortführung der Serie A entscheiden. Die Ankündigung folgte dem Ratschlag von Sportminister Vincenzo Spadafora nach einem Stopp der Meisterschaft im Zuge der immer größeren Verbreitung des Coronavirus.

"Ich denke, Gravina (Anm.: der italienische Verbandspräsident) sollte zusätzliche Überlegungen anstellen, ohne auf den ersten Ansteckungsfall zu warten", sagte Spadafora. Es mache keinen Sinn, die Gesundheit von Spielern oder Schiedsrichtern zu gefährden, nur um nicht den Fußball auszusetzen, während die Bürger des Landes große Opfer aufbrächten. In der Serie A standen am Sonntag Ligaspiele auf dem Programm. Nach dem Bekanntwerden der neuen Empfehlung blieben Spieler von Parma und SPAL unmittelbar vor dem geplanten Anpfiff um 12.30 Uhr in der Kabine.