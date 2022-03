Corona-Wirbel um Van Gaal - er coachte trotz eines positiven Tests

Beim Länderspiel-Klassiker Niederlande gegen Deutschland (1:1) saß er am Dienstag wie selbstverständlich auf der Bank. Danach ließ Bondscoach Louis van Gaal die Bombe platzen. "Am Montag hatte ich einen positiven PCR-Test", verriet er bei der Pressekonferenz. Seine Erklärung dafür: "Der Arzt hat mir gesagt, dass es nur Resterscheinungen des Virus seien, die mit einem PCR-Test länger nachzuweisen sind als mit einem Schnelltest." Grinsend schob er ein "kommt mir nicht zu nahe!" hinterher.

Corona scheint in den Niederlanden und bei van Gaal keine große Rolle mehr zu spielen. Nach dem Spiel klatschte Van Gaal unbekümmert mit seinen Spielern ab, herzte innig seinen ehemaligen Bayern-Spieler Thomas Müller und umarmte auch den deutschen Trainer Hansi Flick.

Vor dem Test gegen die DFB-Elf hatte van Gaal nach eigenen Angaben mehrere Schnelltests. Alle Ergebnisse seien negativ gewesen. Für das Spiel gegen Deutschland konnte er sich also freitesten. Auch am Samstag gegen Dänemark stand er an Seitenlinie.

Aber: Wegen des positiven PCR-Tests wird van Gaal definitiv die Gruppenauslosung für die WM in Katar am Freitag verpassen. Van Gaal erklärte: "Danny Blind (Hollands Co-Trainer, Anm.d.Red) fährt nach Katar. Man muss einen negativen PCR-Test haben und ich bin positiv getestet worden."