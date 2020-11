Corona-Lockdown und Terror: Drei ÖFB-Teamspiele in Krisenzeiten

Bleibt da Platz für Fußball? Für ein Testspiel in Luxemburg? Für zwei Spiele in der Nations League, allesamt vor leeren Rängen und dem Hintergrund eines ausgetüftelten Präventionskonzepts, das die Durchführung so schwer macht, aber immerhin ermöglicht? Die Show geht weiter, was Teamchef Franco Foda freilich gefällt, denn Teamspiele legitimieren seinen Job. Auch die Spieler, obwohl in einem noch nie gekannten Terminstress, freuen sie über diese Partien, wohl wissend, dass auch der Profisport jederzeit unterbrochen werden kann.