Corona-Krise: Konzept für Liga-Geisterspiele nimmt Formen an

Auf dem Weg zur angestrebten Wiederaufnahme des Spielbetriebs steht für die österreichische Fußball-Bundesliga am Freitag ein richtungsweisender Termin auf dem Programm. Im Rahmen einer Video-Klubkonferenz geht es neben der Zukunft der 2. Liga auch um ein Konzept für Geisterspiele, das in den vergangenen Tagen in Arbeitsgruppen erstellt wurde.

Diese Pläne werden in der Konferenz noch einmal diskutiert und anschließend dem Sport- und Gesundheitsministerium übermittelt, "mit dem Ziel, eine Rückmeldung zu bekommen, unter welchen Voraussetzungen Mannschaftstrainings und Spiele möglich sind", sagte Ebenbauer.