Corona-Alarm: Romano Schmid fehlt Bremen zum Auftakt

Aufsteiger Werder Bremen muss am Samstag im ersten Saisonspiel der deutschen Bundesliga beim VfL Wolfsburg auf seinen Mittelfeldspieler Romano Schmid verzichten. Der 22-jĂ€hrige Österreicher wurde nach Angaben des Clubs positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in hĂ€uslicher Isolation. "Das ist bitter fĂŒr uns, gerade weil Romano eine gute Vorbereitung gespielt hat und gut in Form war", sagte Trainer Ole Werner.

Schmid zeigt laut Werner keine Symptome.