Corona-Alarm im Innviertel: Acht positive Tests bei der SV Ried

Dienstagvormittag vermeldete man insgesamt elf positive Corona-Fälle im Bezirk Ried. Gleich acht davon sollen den Fußball-Kader vom Innviertler Bundesliga-Verein SV Ried betreffen. Dies bestätigte Geschäftsführer Rainer Wöllinger am Dienstag auf OÖN-Anfrage. "Das ist alles andere als angenehm, die Spieler sind natürlich in Quarantäne. Heute werden wir noch einmal alle durchtesten. Hoffentlich kommen keine weiteren positiven Fälle dazu", sagte Wöllinger. Für solche Fälle gibt es ein genaues Präventionskonzept der Fußball-Bundesliga.

Laut Rieder Aussendung vom Montagabend lieferte der erste Profi am Wochenende einen positiven Test auf Covid-19 ab, die Trainingseinheiten wurden daraufhin abgesagt. Auch am Montag fand kein Training statt. Alle positiven Fälle befinden sich in häuslicher Quarantäne, wie die Spielvereinigung bereits am Montag mitteilte.

Offene Termine

Die negativ getesteten Spieler dürfen laut Präventionskonzept der Liga weiter trainieren. Eigenplant wären ein Testspiel gegen den FC Liefering und ein Trainingslager in Windischgarsten. Die Durchführung des Spiels sowie die Vorbereitung im Trainingscamp stehen noch offen.

"Wir warten jetzt die Testergebnisse von heute ab und werden die Situation mit dem Trainerteam analysieren, Liefering wurde von uns informiert", sagt Wöllinger.