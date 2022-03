Corona-Alarm beim ÖFB: Verteidiger positiv

Hoffenheim-Legionär Posch war bereits im Februar 2021 an Corona erkrankt gewesen, er verpasst nun die Partie am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF 1). Lindner und Gregoritsch, die als Vorsichtsmaßnahme im Hotel geblieben waren, sind hingegen wieder im Rennen um einen Einsatz gegen Schottland. Im ÖFB-Team hatte es zuletzt den ersten Coronafall gegeben. Offensivmann Louis Schaub war positiv getestet worden und befindet sich in Quarantäne, hatte der ÖFB am Sonntag bekanntgegeben.