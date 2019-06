Copa America - die erste Zwischenbilanz

Brasilien

Den Anfang machte das Gastgeberland persönlich gegen Bolivien am 15.Juni. Der klare Favorit ging in Minute 50 durch einen Elfmeter von Phillipe Coutinho in Führung, der den verletzten Neymar am Punkt vertrat. Drei Minuten später gelang dem quirligen Außenstürmer vom FC Barcelona nach einer herrlichen Flanke von Roberto Firmino per Kopf der Doppelpack. Den Schlusspunkt der Partie setzte der nur wenige Minuten davor eingewechselte Everton, der mit einem sehenswerten Schlenzer aus gut 16 Meter einnetzte. Brasilien gewann das Spiel souverän und sicherte sich die ersten drei Punkte des Turniers.