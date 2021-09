Conference League: LASK siegt mit Neo-Trainer Wieland in Helsinki

Im Anschluss an das Sonntag-Spiel gegen die Austria hatten sich Dominik Thalhammer und Andreas Wieland noch gemeinsam mit Stärken und Schwächen von HJK Helsinki beschäftigt. Am Donnerstag sagte Andreas Wieland: „Mit dem geschiedenen Trainer“. Thalhammer war am Tag nach der Niederlage gegen die Austria seinen Job los geworden. Gestern stand Wieland als Single im acht Grad kalten Finnland auf dem Kunstrasen im „Töölö-Stadion“, das seinen klingenden Namen im Vorjahr an einen Sponsor verloren hat und jetzt „Bolt Arena“ heißt.