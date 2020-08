CL-Viertelfinale live: So steht es bei Leipzig gegen Atlético

Die "Missão Final" beginnt. RB Leipzig startet mit dem Duell gegen die Abwehr-Spezialisten von Atlético Madrid in das Blitzturnier der Champions League. Der deustche Bundesligist tritt am Donnerstag-Abend zum Viertelfinale im Estádio José Alvalade von Lissabon gegen den spanischen Spitzenklub an.

Trainer Julian Nagelsmann sieht sein Team trotz der deutlich größeren Königsklassen-Erfahrung des Kontrahenten dabei aber nicht in der Außenseiterrolle. "Wir werden mutig auftreten und unsere Art, Fußball zu spielen, auf den Platz bringen", kündigte der 33-Jährige an. Erstmals muss man dabei ohne den zum FC Chelsea gewechselten Timo Werner auskommen.