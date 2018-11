CL: Sonderlob für Burgstaller, PSG hadert mit Schiedsrichter

Doch die Europa League ist nicht das Ziel, sondern das Achtelfinale in der Königsklasse. „Das war ein wichtiger Schritt. In den beiden Spielen in Porto und gegen Moskau wollen wir den Sack zumachen“, sagte Mark Uth, der sich drei Tage nach seinem ersten Tor für Schalke beim 3:1 gegen Hannover 96 auch über seinen Premieren-Treffer in der Königsklasse (57.) freuen durfte. „Ich bin froh, dass ich meiner Mannschaft erneut helfen konnte. Der Treffer gegen Hannover war vielleicht so etwas wie ein Dosenöffner. Von mir aus kann es für mich und vor allem für die Mannschaft gerne so weitergehen.“

Guido Burgstaller hatte mit dem 1:0 in der 4. Minute die Weichen früh auf Sieg gestellt, dabei aber auch von einem kapitalen Fehler von Torhüter Fernando Muslera profitiert. Der herauseilende Uruguayer schien den Ball schon sicher in den Händen zu haben, rutschte dann aus dem Strafraum und ließ ihn wieder los. Der nachsetzende ÖFB-Teamstürmer reagierte blitzschnell und schoss aus der Drehung aus spitzem Winkel in leere Tor. „Ein typisches Burgi-Tor“, befand Uth. Und Tedesco lobte: „Das macht er richtig stark. Das sind die Früchte seiner Beharrlichkeit.“