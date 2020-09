CL-Play-off: Auch das Gesetz der Serie spricht für Salzburg

Endlich einmal mit einer Führung im Rücken in ein entscheidendes Heimspiel im Champions-League-Play-off gehen – diesen Wunsch hat sich Salzburg nach elf vergeblichen Versuchen, sich für die Gruppenphase zu qualifizieren, mit dem 2:1 bei Maccabi Tel Aviv erfüllt. Nun gilt es, im Rückspiel am Mittwoch (21 Uhr, Liveticker auf kurier.at) in der leeren Red-Bull-Arena den letzten Schritt zu machen, um sich wie vor einem Jahr mit den großen Klubs Europas messen zu dürfen. „Wir möchten unbedingt wieder in die Gruppenphase, dafür werden wir alles unternehmen“, sagt Trainer Jesse Marsch.