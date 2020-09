CL-Play-off: Salzburg mit Mühe zum Pflichtsieg in Tel Aviv

Plötzlich war Salzburg wieder in der Partie, natürlich begünstigt vom schnellen Ausgleich: Nach einem Foul an Daka im Strafraum verwertete Szoboszlai den verhängten Elfmeter mit etwas Glück zum 1:1 (49.).

Die Gäste blieben am Drücker. Und es dauerte nicht lange, bis die Führung fiel: Einen perfekten Stanglpass von Koita verwertete der frei stehende Okugawa ohne Probleme zum 2:1 (57.).

Rückfall

Nun wäre Maccabi gefordert gewesen, auch in der Offensive mehr zu tun. Aber im Rückstand konnten sie das Fehlen vieler Stammspieler nicht mehr kaschieren. Die Salzburger waren dem 3:1 nahe, entschieden die Partie aber nicht. In den letzten Minuten hätte sich das fast gerächt. Maccabi konnte aber nicht ausgleichen und geht mit einem 1:2-Rückstand ins Rückspiel am 30. September in der Red-Bull-Arena.