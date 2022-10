CL-Kracher Barcelona gegen Bayern: Keine Gnade für Lewandowski

„Er war schon sehr verwöhnt in München“, konnte sich Bayerns Leon Goretzka einen kleinen Seitenhieb in Richtung Lewandowski nicht verkneifen, „jedes Jahr zumindest im Achtelfinale. Aber darauf können wir jetzt keine Rücksicht nehmen“.

Heiß auf das Duell

Spätstarter Eric Maxim Choupo-Moting ist indes besonders heiß auf das anstehende Duell. „Ich freue mich auf das Wiedersehen mit Lewy, er ist ein super Typ und ein Weltklassestürmer“, sagte der Angreifer, der wohl wieder von Beginn an stürmen wird. Der Lewandowski-Erbe sei zwar nach drei Spielen von Beginn an binnen sieben Tagen (vier Tore, zwei Assists) „ein bisschen müde“, meinte Nagelsmann, aber: „Wenn er so spielt und trifft, verzichtet man als Trainer ungern darauf. Er tut uns gut da vorne.“ Auf Tormann Manuel Neuer (Schulter) muss er weiter verzichten, der Kapitän soll gegen Mainz 05 am Samstag zurückkehren. Thomas Müller trat den zweistündigen Flug nach überstandener Magen-Darm-Erkrankung an, dürfte aber von der Bank kommen.