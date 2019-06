Ciao - Francesco Totti verlässt AS Roma nach 30 Jahren

2017 hatte Totti im Alter von knapp 41Jahren die Karriere beendet, um danach AS Roma weiterhin als Botschafter und als sportlicher Administrator die Treue zu halten. Doch nun ist es offenbar zum großen Bruch gekommen. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet wird Totti am Montag offiziell seinen Abschied verkünden. Hintergrund sind offenbar Zerwürfnisse mit der Führung des Traditionsvereins, der seit Jahren in Händen eines US-Amerikaners ist. Zudem soll die Klub-Ikone irritiert und verärgert gewesen sein, dass er in die jüngsten Personalentscheidungen nicht eingebunden war. Roma hat erst diese Woche Paulo Fonseca als neuen Trainer präsentiert.

Die italienischen Medien rechnen freilich damit, dass Francesco Tottis Abschied nicht von Dauer sein wird. Dafür liebe er diesen Verein zu sehe, dafür genieße er bei AS Roma immer noch einen zu großen Kultstatus. Er werde zurück kommen, ist in den Gazzetten zu lesen. Und dann werde er den Verein auf seine Art führen.