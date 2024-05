Trainereffekt half wenig: Austria Zweiter in der Quali-Gruppe

Erstes Spiel, erster Sieg. Christian Wegleitner durfte sich bei seiner Premiere als Austria-Cheftrainer freuen, denn die Wiener gewannen bei Blau-Weiß Linz 2:1 , und das letztlich verdient. Allerdings reichte es nicht mehr für Platz sieben, den der WAC mit einem 3:1 gegen WSG Tirol verteidigte. Damit empfangen die Kärntner am Dienstag die Wiener zum direkten Duell, der Sieger spielt in zwei Partien gegen den Fünften der Meistergruppe um einen Europacup-Startplatz.

Die Wiener aus Favoriten hätten in Linz weitaus höher siegen können, verjuxten vor allem in der ersten Hälfte gute Möglichkeiten, allein Ranftl zwei davon. So sorgte Fitz mit einem Elfmeter für die Führung, Stürmer Schmidt erhöhte nach der Pause. Eine Unachtsamkeit der violetten Verteidigung nützte Pirkl zum 1:2.