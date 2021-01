Christian Fuchs: Karriere-Ausklang auf der Hochschaubahn

Und das ist seit Weihnachten auf einem ganz anderen Level, denn da wurde das neue Trainingszentrum des Klubs eröffnet, das rund 100 Millionen Pfund gekostet hat. „Man fühlt sich wie im Urlaub, jeder von uns hat ein eigenes Zimmer.“ Ein Stockwerk des Trainingszentrums ist ein Hotel und wird im Lockdown für den Klub genutzt. Aufgrund der Abstandsregeln wurde nicht der Platz in der Kabine ausgeweitet, die Spieler duschen in den Hotelzimmern und ziehen sich dort auch um. Zudem gibt es neben den modernsten Trainings- und Regenerationsmöglichkeiten auch einen eigenen Operationssaal im Gebäude. Fuchs: „Der musste zum Glück aber noch nicht benutzt werden. Und so soll es auch bleiben.“

An den Österreicher ist noch niemand herangetreten, ob er noch ein Jahr anhängen wolle und seine Karriere noch ein Jahr in Leicester ausklingen kann. Sicher ist, dass sich Fuchs, seine US-amerikanische Frau und die drei Kinder erst nach Ende der Meisterschaft in New York wiedertreffen werden. Die Einreise in die USA wäre kein Problem, bei der Rückkehr nach England müsste er zwei Wochen in Quarantäne.