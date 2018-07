Christian Fuchs' NFL-Traum: "Bälle treten kann ich ja"

Aufbruchstimmung in England

Während der WM war der englische Fußball stark in den Fokus gerückt. "Nachdem Österreich nicht dabei war, war ich selbstverständlich England-Fan", erzählte Fuchs. Die Spiele habe er in Pubs verfolgt. "Es war natürlich schade, dass es nicht ganz gereicht hat. Man muss sagen, dass die drei Mannschaften, die zum Schluss übrig waren, einfach konstanter gespielt haben." Insgesamt sei in England aber eine Aufbruchstimmung zu spüren, dass man auf junge Spieler gesetzt habe, sei ein Teil der Erfolges gewesen. "Man sieht, da ist etwas Vielversprechendes im Entstehen." Das liege auch an Trainer Gareth Southgate: "Die Leute lieben ihn!"

Seine Karriere in der höchsten englischen Spielklasse wird mit Ende der Saison 2019 beendet sein, für Fuchs steht dann ein Umzug in die USA an, wo seine Familie lebt. "Mir ist klar, dass ich auch in Europa noch weiterspielen könnte. Der Umzug hat rein persönliche Gründe, ich will einfach sehen, wie meine Kinder aufwachsen." An den sportlichen Ruhestand denkt er aber noch lange nicht: "Ich will so lange wie möglich Fußball spielen." Ein Engagement bei einem Verein an der Ostküste wäre ideal, "ich bin aber für alles offen".