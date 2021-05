Chelsea-Star Rüdiger über Rassismus: "Nichts ändert sich jemals"

Der Fußball hat ein Rassismus-Problem. Nicht etwa erst seit kurzem, sondern schon ziemlich lange, und daran hat sich auch in den letzten Jahren nichts geändert. Das prangert auch Nationalspieler Antonio Rüdiger in einem persönlichen Beitrag für The Players' Tribune an.

Darin beklagt der Verteidiger kurz vor dem Champions-League-Finale mit dem FC Chelsea und der EM-Vorbereitung mit der Nationalmannschaft fortwährenden Rassismus im Fußball und eine aus seiner Sicht scheinheilige Kultur im Profi-Geschäft.

„Hin und wieder haben wir eine große Social-Media-Kampagne, und jeder fühlt sich gut mit sich selbst, und dann kehren wir zur Normalität zurück. Nichts ändert sich jemals wirklich“, schrieb Rüdiger, der am Samstag in Porto mit Chelsea gegen Manchester City um den Königsklassen-Titel spielt.