Rassismus-Eklat: Stürmer als "Bananenpflücker" bezeichnet

Es ist leider "business as usual" geworden. Fast täglich erreichen uns aus aller Welt Nachrichten über rassistische Vorfälle in den Fußballstadien. Erst am Sonntagabend wurde in Spanien eine Partie zwischen FC Cádiz und FC Valencia für 24 Minuten unterbrochen, nachdem ein Valencia-Profi aufgrund seiner Hautfarbe beleidigt worden war. Nur einen Tag später kam es in der Schweiz zu einem ähnlichen Vorfall.

Der Absender der rassistischen Äußerung war allerdings nicht ein Gegenspieler, sondern ein Beobachter der Partie zwischen dem FC Basel und dem FC Vaduz. Nach einer verpassten Chance des Basel-Stürmers Aldo Kalulu in der 17. Minute konnten die Fernsehzuschauer hören, wie ihn jemand als "Bananenpflücker" bezeichnete. Die Beleidigung wurde über Außenmikrofone eingefangen, der Täter ist nicht bekannt.