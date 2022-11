Punktegleiche Teams sind in diversen Fußballtabellen nichts Außergewöhnliches. Der Schlüssel, um in solchen Fällen eine Reihung vorzunehmen, ist bei der UEFA wie folgt: Direktes Duell, Tordifferenz, geschossene Tore – und geschossene Auswärtstore. Auf genau die kam es in der Champions League in Gruppe H am Ende auch an zwischen Benfica Lissabon und den Stars von Paris St-Germain. Weil die Portugiesen und die Franzosen bei je 14 Punkten und einer Tordifferenz von 16:7 zwei Mal 1:1 gegeneinander spielten, Benfica allerdings in den drei Auswärtsspielen neun Treffer erzielten, stehen sie am Ende auf Platz eins vor den Franzosen mit sechs Auswärtstoren.