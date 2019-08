Champions League: Salzburgs Trainer will nur einen Topgegner

Salzburg - und vielleicht auch der LASK, dessen sportliche Zukunft sich ja erst am (heutigen) Mittwochabend in Brügge entscheidet - blickt am Donnerstag (18.00 Uhr/live Sky Sport News HD) gespannt ins Grimaldi Forum nach Monaco. Erstmals in der Ära Red Bull (also seit 2005) wird Österreichs Meister in die Gruppenphase der Champions League gelost und darf auf Gegner wie FC Barcelona, FC Liverpool, FC Chelsea, Manchester City, Juventus Turin oder Real Madrid hoffen.

"Das ist großartig für den Verein, der so lange darauf gewartet hat", meinte Salzburg-Coach Jesse Marsch im Hinblick auf die elf gescheiterten Anläufe der Red-Bull-Ära, die dem österreichischen Ligakrösus Sommer für Sommer verlässlich Hohn und Spott einbrachten. Dass der heimische Meister diesmal einen Fixplatz ergattert hat, geht hauptsächlich auf das Konto der Salzburger, die in den vergangenen Saisonen in der Europa League zahlreiche Punkte für die UEFA-Fünfjahreswertung holten.