Salzburgs doppelter Elfmeter-Ärger - doch die Hoffnung lebt

"Es fühlt sich ein bisschen nicht verdient an, es wäre mehr drinnen gewesen", sagte Amar Dedic. "Unglücklich, schade und bitter", nannte es Samson Baidoo. Den Salzburg-Spielern war nach der 0:1-Niederlage gegen Inter Mailand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Wie schon beim 1:2 in Mailand zeigte der österreichische Meister eine gute Leistung, konnte sich jedoch nicht belohnen. Das Goldtor für die Italiener erzielte Weltmeister Lautaro Martinez spät per Elfmeter (85.). Was nur einen Teil des Salzburger Elfmeter-Ärgers darstellte.