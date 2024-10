Sündenbock gesucht: Wer ist schuld an Salzburgs Krise?

Dass die Red-Bull-Bosse bei der Talfahrt nicht lange tatenlos zuschauen, davon kann man ausgehen. Speziell die glanz-, punkt- und torlosen Auftritte in der Champions League kamen in der Chefetage nicht gut an. Spätestens nach dem 0:2 gegen Zagreb liegt nahe: Ein Sündenbock muss her. Da kommen Trainer und Sportdirektor ins Spiel. Muss einer der beiden den Hut nehmen? Müssen beide gehen? Oder dürfen beide weitermachen?

Brisanter Zweikampf

Oft ist der Trainer das schwächste Glied in der Kette und muss als erstes gehen. In Salzburg dürften die Uhren diesbezüglich jedoch anders ticken. Pep Lijnders scheint nach wie vor fest im Sattel zu sitzen. Nach der Bekanntgabe, dass sein Vertrauter Jürgen Klopp ab Jänner auch in den Bullenstall wechselt, sogar noch ein bisschen fester. Den fliegenden Holländer dürfte er vorerst nicht verkörpern, sagte nach der Niederlage gegen Zagreb: „Jeder denkt, dass das das Ende ist, aber es ist der Anfang. Let“s go!“ Was muss eigentlich passieren, damit Lijnders seine positive Einstellung und sein Lachen verliert?