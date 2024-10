Salzburg nach der dritten Pleite: "Kein Weg zurück"

Vorbei sind die glorreichen Zeiten der Salzburger in der Champions League. Der österreichische Vizemeister erlebte schon den dritten enttäuschenden Abend in der Königsklasse in Folge. Dem 0:3 in Prag und dem 0:4 gegen Brest folgte ein ernüchterndes 0:2 daheim gegen Dinamo Zagreb. Noch dazu verlor man Tormann Alexander Schlager mit einer Roten Karte. Die Chancen auf den Aufstieg sind endgültig nur noch theoretischer Natur, zumal die Gegner nicht leichter werden: Feyenoord, Leverkusen, PSG, Real Madrid, Atletico Madrid.