Champions League: Torreicher Dienstag und ein glücklicher David Alaba
Das vielleicht Erfreulichste dieses Dienstages aus Sicht des ÖFB-Fans: David Alaba stand gegen Kairat Almaty in Kasachstan in der Startaufstellung einer dezimierten Real-Mannschaft und spielte durch.
Almaty – Real 0:5
Nachdem Mbappe schon gegen Marseille zweimal via Strafstoß getroffen hatte, behielt der Franzose auch diesmal vom Punkt die Nerven. Tormann Sherhan Kalmurza hatte Franco Mastantuono zuvor zu Fall gebracht. Nach dem Seitenwechsel zog Mbappe nach einem weiten Courtois-Abschlag auf das Almaty-Tor zu und ließ dessen Schlussmann neuerlich keine Abwehrchance. Seinen dritten Treffer leitete er selbst mit ein und schloss dann von der Strafraumgrenze ins Eck ab.
Der 26-Jährige hält nach neun Saison-Pflichtspielen bereits bei 13 Toren. In der Champions League bringt es Mbappe gesamt auf 60 Treffer, womit er im ewigen Ranking Thomas Müller hinter sich ließ und zur alleinigen Nummer sechs aufstieg.
Danach trafen auch noch Eduardo Camavinga (83.) und Brahim Diaz (93.).
Die höhere Klasse eines Teams mit einem Marktwert von 1,4 Milliarden Euro gegenüber dem auf 12,73 Millionen taxierten Underdog wurde augenscheinlich. Einen Ehrentreffer hätten sich die vor allem in der Anfangsphase, aber auch in einer Phase nach der Pause torgefährlichen Gastgeber aber verdient gehabt.
Pafos – Bayern 1:5
Über Startelf-Einsätze muss sich Konrad Laimer bei Bayern München derzeit keine Sorgen machen. Der Allrounder spielte bei Bayern in Limassol diesmal als Rechtsverteidiger, stark und offensiv, bis Minute 83. Der FC Bayern setzte seinen Siegeslauf fort. Harry Kane (15., 34.), Raphael Guerreiro (20.), Nicolas Jackson (31.) und Michael Olise (68.) sorgten dafür, dass auch das neunte Pflichtspiel gewonnen wurde. Kane hat dabei schon 17 Mal getroffen.
Bodö – Tottenham 2:2
Bodö/Glimt und sein Kunstrasen bleibt ein hartes Pflaster, das weiß nicht nur Sturm Graz, sondern jetzt auch Tottenham. Die Europa-League-Sieger mühten sich gegen die Norweger. Das Positive daran: Auch Kevin Danso spielte, wie Kollege Alaba, wieder einmal von Beginn an. An ihm lag es jedenfalls nicht. Er hat hinten verteidigt, was zu verteidigen war.
Kasper Högh schoss zwar einen Elfmeter in die Wolken (35.), dafür glänzte Jens Petter Hauge als Doppel-Torschütze (53., 66.). Für die "Spurs" gab es dank Treffern von Kapitän Micky van de Ven (68.) und einem Eigentor von Jostein Gundersen (89.) noch einen Punktgewinn.
Inter – Slavia Prag 3:0
Bei Slavia Prag war Muhammed Cham bis Minute 71 auf der Bank. Da stand es bereits 3:0 für die Gastgeber. Daran konnte der 25-jährige Offensivspieler auch nichts mehr ändern. Im Inter-Dress stach Lautaro Martinez mit einem Doppelpack (30., 65.) heraus.
Galatasaray – Liverpool 1:0
Yusuf Demir sah sein Team von der Bank aus, freute sich aber wohl genauso sehr über den Sieg über Favorit Liverpool durch den Elfer von Oshimen nach Szoboszlai-Foul.
Torreicher Dienstag
In allen Dienstagpartien fielen Tore. Insgesamt waren es 33.
Atalanta siegte nach 0:1-Rückstand daheim gegen Brügge noch 2:1 und stoppte den europäischen Erfolgslauf der Belgier.
Atletico schickte die Gäste aus Frankfurt mit 5:1 nach Hause, auch wenn Trainer Simeone gesperrt von der Tribüne zusehen musste.
Marseille düpierte Ajax mit 4:0.
Und beim Gastspiel von Jose Mourinho bei Ex-Arbeitgeber Chelsea wurde viel gegrüßt und gelächelt – aber nur bis Spielbeginn. Am Ende gewann Chelsea gegen Benfica mit 1:0.
