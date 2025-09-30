Champions League: Torreicher Dienstag und ein glücklicher David Alaba

Das vielleicht Erfreulichste dieses Dienstages aus Sicht des ÖFB-Fans: David Alaba stand gegen Kairat Almaty in Kasachstan in der Startaufstellung einer dezimierten Real-Mannschaft und spielte durch.

Almaty – Real 0:5

Nachdem Mbappe schon gegen Marseille zweimal via Strafstoß getroffen hatte, behielt der Franzose auch diesmal vom Punkt die Nerven. Tormann Sherhan Kalmurza hatte Franco Mastantuono zuvor zu Fall gebracht. Nach dem Seitenwechsel zog Mbappe nach einem weiten Courtois-Abschlag auf das Almaty-Tor zu und ließ dessen Schlussmann neuerlich keine Abwehrchance. Seinen dritten Treffer leitete er selbst mit ein und schloss dann von der Strafraumgrenze ins Eck ab.

Der 26-Jährige hält nach neun Saison-Pflichtspielen bereits bei 13 Toren. In der Champions League bringt es Mbappe gesamt auf 60 Treffer, womit er im ewigen Ranking Thomas Müller hinter sich ließ und zur alleinigen Nummer sechs aufstieg.

Danach trafen auch noch Eduardo Camavinga (83.) und Brahim Diaz (93.).

Die höhere Klasse eines Teams mit einem Marktwert von 1,4 Milliarden Euro gegenüber dem auf 12,73 Millionen taxierten Underdog wurde augenscheinlich. Einen Ehrentreffer hätten sich die vor allem in der Anfangsphase, aber auch in einer Phase nach der Pause torgefährlichen Gastgeber aber verdient gehabt.